Премьер-министр Юри Ратас отправляется в поездку по Центральной и Южной Эстонии

”Цель визита — познакомиться с местными условиями, встретиться с энтузиастами и предпринимателями и обсудить, как лучше развивать жизнь в Центральной и Южной Эстонии. Обмен идеями и мыслями о взаимных ожиданиях и возможностях помогает строить планы на местах, а также остановится источником обратной связи для правительства при принятии решения, полезных для всей Эстонии”, — пояснил премьер-министр.

Премьер-министр начнет поездку с Отепя, где он ознакомится с подготовкой этапа чемпионата мира по авторалли. Главный организатор Rally Estonia Урмо Аава даст обзор строительства трассы, организаторы и премьер-министр вместе посетят сектор для зрителей в Труута и автодром для тестовых заездов в Маарьямяэ-Тыутси.



Во второй половине дня Ратас встретится с руководителями Валгаского уезда, чтобы обсудить актуальные темы. Затем в программе посещение исторического спортивного центра Кяэрику. Кристьян Карис расскажет о ходе строительных и реставрационных работ. Вечером премьер-министр выйдет в прямой эфир в Фейсбуке, чтобы поговорить о ситуации и Эстонии и ответить на вопросы посетителей социальной сети.

В среду премьер-министр посетит Вильяндискую больницу и промышленное предприятие Hansa Candle AS. Во время рабочего обеда с руководителями Вильяндиского самоуправления будут обсуждаться планы развития уезда и важные для местных волостей темы. Во второй половине дня премьер-министр познакомится с центром разработок производителя почтовых автоматов и роботов AS Cleveron.