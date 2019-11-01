Премьер-министр Юри Ратас и вице-президент США Майк Пенс договорились о едином подходе к обеспечению безопасности сети 5G

”Подтверждаем, что при развитии сети 5G мы будем исходить из единых принципов. Для Эстонии как цифрового государства доверие к новым технологиям имеет первостепенное значение, а США — наш важнейший союзник”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Согласованное с Соединенными Штатами Америки заявление дает четкий сигнал, что Эстония в вопросе развития сети 5G понимает вопросы безопасности так же, как и ее союзники”.

Заявление исходит из международных принципов развития сети 5G, которые были согласованы весной на конференции по безопасности в Праге. В соответствии с ними государства при строительстве сети 5G должны учитывать как политические, технические, юридические, так и экономические аргументы и факторы риска. Такие же принципы содержатся в рекомендациях Европейской комиссии для стран — членов ЕС.

Премьер-министр Ратас встретился вчера в Вашингтоне с советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, с которым обсудил будущее НАТО. ”Для Эстонии лучшей гарантией безопасности является сильное НАТО, и я рад, что присутствие альянса в нашем регионе становится все более заметным”, — сказал премьер-министр.