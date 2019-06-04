Премьер-министр Юри Ратас: эстонский флаг нас объединяет!

”В конце позапрошлого века под сине-черно-белым знаменем объединилась эстонская интеллигенция, которая хотела изучать и взращивать нашу культуру и самосознание. И возникшая благодаря этому сила передалась и народу”, — сказал Ратас.

”При рождении Эстонской Республики сине-черно-белый флаг выражал непреклонное стремление к независимости, которое отстаивали с оружием в руках на полях сражений. В долгие и трудные годы оккупации национальные цвета жили в наших сердцах и, изредка выходя на свет, поддерживали нашу жажду свободы. Много лет спустя национальный флаг осенял наш путь восстановления независимости”, — сказал Ратас и добавил, что тот факт, что в Музее эстонского народа сохранился самый первый сине-черно-белый флаг, является уникальным в мировом масштабе.

В своем выступлении Ратас подчеркнул, что эстонский флаг всегда способствовал единению эстонского народа и будет выполнять эту роль и в будущем. ”Мы чувствуем это, когда видим тысячи сине-черно-белых флагов, развевающихся по всей Эстонии — на домах и во дворах, по случаю праздников и знаменательных дат, будь то государственные праздники, дни, отмечаемые поднятием флага, или семейные события. Каждый из них достоин флага. И каждый поднятый флаг показывает наше единодушие и наши общие обязательства, объединяет нас”, — сказал премьер-министр и призвал сограждан использовать эстонский флаг смело и с гордостью.