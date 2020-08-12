Премьер-министр встретился с руководителями самоуправлений Хийумаа

На строительство Хийумааского спортивного центра правительство еще ранее выделило 2,9 миллиона евро и, согласно плану, первый этап работ должен завершиться в будущем году. На встрече с руководителями местных самоуправлений обсуждалась также необходимость найти дополнительные средства для второго этапа строительства спортивного центра.

”Я рад, что большинство волостного собрания Хийумаа взвешивает возможность направить выделенные государством местным самоуправлениям инвестиционные субсидии на доведение до конца второго этапа строительных работ”, — сказал Ратас, по словам которого важно, чтобы, наконец, и на Хийумаа появился современный спортивный комплекс.

На встрече говорили также о паромном сообщении между материком и островом, которое улучшилось с увеличением количества рейсов. Также речь шла о проблеме, проявившейся во время коронакризиса, которая заключается в отсутствии быстрого интернета в редконаселенных зонах острова. На встрече пришли к выводу, что выходом могла бы быть программа ”последней мили”.

Также на встрече обсуждалось возможное увеличение финансирования программы для редконаселенных районов, инвестиции местных самоуправлений, программа съемного жилья и вопросы, касающиеся местных дорог. Помимо прочего констатировали, что сотрудничество Департамента шоссейных дорог с местными самоуправлениями должно улучшиться.

Премьер-министр познакомился также с местом, на котором будет построен центр оказания государственных услуг, узнал о возможностях, которые будет предоставлять новый государственный дом, и встретился с работающими на месте представителями государственных учреждений.

В соответствии с одобренным в июне нынешнего года на кабинетном заседании правительства проектом государственных домов, в ближайшие годы государство построит государственные дома в 13 уездах, инвестировав в это почти 37 миллионов евро. На создание государственного дома в Кярдла запланировано 2,2 миллиона.

Согласно плану, центр оказания государственных услуг в Кярдла будет открыт в 2024 году. Там будут работать представители различных государственных учреждений, кроме того, появится общий зал для обслуживания клиентов, чтобы обеспечить лучший и более удобный доступ к публичным услугам.