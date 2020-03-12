Премьер-министр возглавит правительственную комиссию, занимающуюся решением проблем, связанных с коронавирусом

Деятельность комиссии возглавит премьер-министр. В комиссию входят министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел, министр социальных дел, министр иностранных дел, министр образования и науки, министр обороны и государственный секретарь. При необходимости комиссия привлечет к работе дополнительных членов.

”Поскольку распространение вируса — комплексное явление, влияющее на многие сферы жизни Эстонии, оно требует большего и более сфокусированного внимания, чем прежде, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Прежде всего необходимо обеспечить эффективное и оперативное решение проблем, связанных с вызванными распространением вируса трудностями экономики и со здоровьем населения. Также необходимо скоординировать сотрудничество между учреждениями и позаботиться о том, чтобы факторы риска, связанные с распространением вируса, были минимальными. Для выполнения этих задач хорошо подходит форма правительственной комиссии”.

Задача формируемой комиссии — обеспечить решение ситуаций, связанных с распространением вируса, и организовать сотрудничество в этом вопросе между органами государства и местных самоуправлений, а также скоординировать использование ресурсов и сил. Комиссия вправе давать органам исполнительной власти задания и получать от них информацию о выполнении заданий. Комиссия может давать задания в объеме, не противоречащем полномочиям, возложенным на эти органы законами.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!