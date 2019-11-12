Премьер-министр во вторник посетит остров Кери и Раквере

На маленьком острове, который входит в состав волости Виймси, Ратас осмотрит местный маяк и встретится с членами MTÜ Keri Selts, в чьем ведении находится остров. Правительство решило поддержать реконструкцию находящегося в критическом состоянии маяка 2,12 миллиона евро из целевого резерва, поскольку речь идёт о важном в культурном отношении и для обеспечения морской безопасности объекте.

В Раквере премьер-министр встретится с представителями местной власти и горожанами. В программе визита встреча в мэрии, премьер-министр посетит Ракверескую гимназию и социальный центр.

В раквереском бюро Эстонской геологической службы речь пойдет об исследовании эстонских недр и их перспективности.