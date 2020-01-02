02.01.2020, 16:55

Премьер-министр России Медведев поздравил Ратаса с Новым годом

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Премьер-министр России Медведев поздравил Ратаса с Новым годом
AP

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по традиции поздравил своего эстонского коллегу Юри Ратаса с Новым годом и Рождеством, передает rus.err.ee.

"Примите мои поздравления с Новым годом и Рождеством. С этими радостными и светлыми праздниками мы всегда связываем надежды на обновление, осуществление будущих планов. Пусть 2020 год будет мирным и благополучным. Пусть вам во всем сопутствует удача. Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - сообщила Госканцелярия текст поздравления Медведева.

Медведев присылал Ратасу новогодние поздравления и в прежние годы.

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