Премьер-министр Ратас встретится в Стокгольме со своим шведским коллегой

”Свой первый зарубежный визит в этом году я совершаю в Швецию, которая является нашим близким партнером и важным рынком для наших бизнесменов. Кроме того, в этой стране живет одна из самых многочисленных эстонских общин”, — сказал Ратас.

Премьер-министр встретится сегодня в Стокгольме с представителями банков SEB и Swedbank. ”С банками мы, конечно, будем говорить о борьбе с отмыванием денег, которая очень важна для нас. Кроме того, я хочу дать понять, насколько важна для нашего населения доступность банковских услуг”, — сказал премьер-министр.

В обеде с премьер-министром примут участие представители связанных с Эстонией предприятий, с которыми Ратас обсудит отечественный инвестиционный климат и экономическое связи.

Вечером в стокгольмском Эстонском доме Юри Ратас встретится с представителями Эстонского союза Швеции и культурных обществ, директорами эстонской школы и детского сада, а также даст прием в часть представителей местной эстонской общины.