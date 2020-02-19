Премьер-министр Ратас встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и эстонской общиной

”Финляндия является нашим близким другом, столетие налаживания дипломатических связей с которым мы отмечали в этом году, — сказал премьер-министр. — За это время многое изменилось. Мы стали членами Европейского союза и отстаиваем общие ценности. Отношения между жителями и предприятиями наших стран с каждым годом становятся все более тесными. Экономическая жизнь двух стран неразрывно связана, в Финляндии на сегодняшний день живет крупнейшая зарубежная эстонская община. Все это означает, что с соседями необходимо регулярно встречаться, чтобы обсуждать повседневно возникающие вопросы и намечать новые цели”.

На встрече с президентом Финляндии Саули Нийнистё Ратас сосредоточится на вопросах внешней и оборонной политики Европы, а также на развитии цифрового сотрудничества. Также речь пойдет о намерении Эстонии получить статус наблюдателя в Арктическом совете. Премьер-министр Ратас встретится также с министром финансов Катри Кулмуни, с которой обсудит двусторонние отношения и следующий долгосрочный бюджет Европейского союза.