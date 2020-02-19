19.02.2020, 12:50

Премьер-министр Ратас встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и эстонской общиной


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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Henri-Kristian Kirsip

Премьер-министр Юри Ратас находится сегодня с визитом в Хельсинки, где встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё и министром финансов Катри Кулмуни. Также Ратас встретится с важными для Эстонии финскими предпринимателями и выступит с речью, посвященной годовщине Эстонской Республики, перед представителями местной эстонской общины.

Финляндия является нашим близким другом, столетие налаживания дипломатических связей с которым мы отмечали в этом году, — сказал премьер-министр. — За это время многое изменилось. Мы стали членами Европейского союза и отстаиваем общие ценности. Отношения между жителями и предприятиями наших стран с каждым годом становятся все более тесными. Экономическая жизнь двух стран неразрывно связана, в Финляндии на сегодняшний день живет крупнейшая зарубежная эстонская община. Все это означает, что с соседями необходимо регулярно встречаться, чтобы обсуждать повседневно возникающие вопросы и намечать новые цели”.

На встрече с президентом Финляндии Саули Нийнистё Ратас сосредоточится на вопросах внешней и оборонной политики Европы, а также на развитии цифрового сотрудничества. Также речь пойдет о намерении Эстонии получить статус наблюдателя в Арктическом совете. Премьер-министр Ратас встретится также с министром финансов Катри Кулмуни, с которой обсудит двусторонние отношения и следующий долгосрочный бюджет Европейского союза.

Визит Ратаса начнется с организованного в сотрудничестве с EAS рабочего обеда для инвесторов, в которым примет участие 21 связанный с Эстонией или заинтересованный в инвестициях в ее экономику бизнесмен из сферы промышленности и технологий, инвестор и стартап-предприниматель. В фокусе встречи улучшение возможностей для сотрудничества и планы предприятий на будущее. В обеде примут участие представители Elisa, ABB, Tommi Mäkinen Racing, Dicro, Taitokaari, Oribalt, Sammet Dampers, Сети профсоюзов Финляндии, Odensö, Dynaplay, Multimek, Stera Technologies, InCap, Sajas Group, Nordic Trout, Fortaco, Mekonet, Эстонского объединения зарубежных инвесторов, MCF Group, Nordea и S-Group.

Вечером премьер-министр Ратас пример участие в приеме для местной эстонской общины, посвященном 102 годовщине Эстонской Республики, который пройдет в посольстве Эстонии в Хельсинки.

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