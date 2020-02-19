Премьер-министр Ратас встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и эстонской общиной

Визит Ратаса начнется с организованного в сотрудничестве с EAS рабочего обеда для инвесторов, в которым примет участие 21 связанный с Эстонией или заинтересованный в инвестициях в ее экономику бизнесмен из сферы промышленности и технологий, инвестор и стартап-предприниматель. В фокусе встречи улучшение возможностей для сотрудничества и планы предприятий на будущее. В обеде примут участие представители Elisa, ABB, Tommi Mäkinen Racing, Dicro, Taitokaari, Oribalt, Sammet Dampers, Сети профсоюзов Финляндии, Odensö, Dynaplay, Multimek, Stera Technologies, InCap, Sajas Group, Nordic Trout, Fortaco, Mekonet, Эстонского объединения зарубежных инвесторов, MCF Group, Nordea и S-Group.
Вечером премьер-министр Ратас пример участие в приеме для местной эстонской общины, посвященном 102 годовщине Эстонской Республики, который пройдет в посольстве Эстонии в Хельсинки.
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