Премьер-министр Ратас встретится с президентом Франции Макроном

По словам Ратаса, целью визита является подтвердить, что между Эстонией и Францией налажено отличное сотрудничество, в первую очередь в сфере обороны и безопасности. ”Франция является очень близким другом и стратегическим партнером Эстонии, с которым мы тесно сотрудничаем во многих областях как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского союза и НАТО. Сегодня мы заключим декларацию о стратегических отношениях, которая позволит еще больше укрепить сотрудничество с Францией”, — сказал премьер-министр.

”Мы особенно четко понимаем важность тесного сотрудничества в нынешние сложные времена, когда мы заняты разрешением кризиса в сфере здравоохранения, вызванного пандемией. Защищая жизни и здоровье людей и перезапуская экономику Европы, мы должны продолжать заниматься вопросами, которые определяют будущее жителей Европы. Также нашего пристального внимания заслуживают проблемы с безопасностью по соседству с Европой”, — сказал Ратас.

Ратас и Макрон обсудят, например, совместную работу эстонского военного подразделения и Франции по обеспечению безопасности и стабильности в Мали. Французские военные обеспечивают безопасность НАТО в нашем регионе, участвуя как в боевой группе НАТО, так и в охране в порядке ротации воздушного пространства Эстонии. Франция сообщила в сентябре, что в 2021 году снова присоединится к боевой группе НАТО в Тапа.

На встрече будут обсуждаться также важные для Европы темы, в том числе вызванный пандемией кризис в области здравоохранения и ситуация в экономике. Также на повестке дня борьба с изменениями климата и цифровой переворот. Из внешнеполитических тем премьер-министр и президент затронут происходящее вокруг Европы, в том числе ситуацию в Республике Беларусь, конфликт в Нагорном Карабахе, отношения с Россией и напряженность в Восточном Средиземноморье.

По окончании встречи Ратас и Макрон подпишут декларацию о стратегическом партнерстве Эстонии и Франции. В ее рамках Эстония и Франция планируют еще более укрепить свои отношения и международное сотрудничество в том числе в рамках ЕС и НАТО. После этого премьер-министр и президент выступят с заявлением для прессы.