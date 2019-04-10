Премьер-министр Ратас участвует во внеочередном заседании Европейского совета, посвященном Брекситу

Премьер-министр Юри Ратас отправляется сегодня в Брюссель, где примет участие во внеочередной встрече глав государств и правительств 27 стран Европейского союза. В фокусе заседания Европейского совета последнее развитие событий в связи с выходом Великобритании из ЕС, а также ходатайство премьер-министра Терезы Мэй о новом продлении сроков выхода.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, в интересах всех сторон, чтобы выход Великобритании из ЕС прошел согласно правилам и на основании договора о выходе. ”Сегодня я буду обсуждать со своими коллегами ходатайство Великобритании о продлении сроков выхода из ЕС. Мы примем совместное решение по этому вопросу. Эстония положительно относится к возможности предоставления дополнительного времени, но у переноса срока выхода должна быть четкая цель. Решение должно позволить 27 странам ЕС сосредоточиться на своем будущем, не менее важно обеспечить и бесперебойное функционирование Европейского союза”, — заявил Ратас.
Лидеры 27 стран ЕС планируют сегодня совместное обсуждение с главой Европейского парламента Антонио Таяни, а также встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
На состоявшемся 21 марта заседании Европейского совета Европейский союз решил продлить срок выхода Великобритании из ЕС до 12 апреля в случае, если Британский парламент не одобрит договор о выходе самое позднее к 29 марта. Пятого апреля премьер-министр Тереза Мэй направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором просила продлить срок выхода Великобритании из ЕС до 30 июня.
Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию после заседания Европейского совета.