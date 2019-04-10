Премьер-министр Ратас участвует во внеочередном заседании Европейского совета, посвященном Брекситу

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в интересах всех сторон, чтобы выход Великобритании из ЕС прошел согласно правилам и на основании договора о выходе. ”Сегодня я буду обсуждать со своими коллегами ходатайство Великобритании о продлении сроков выхода из ЕС. Мы примем совместное решение по этому вопросу. Эстония положительно относится к возможности предоставления дополнительного времени, но у переноса срока выхода должна быть четкая цель. Решение должно позволить 27 странам ЕС сосредоточиться на своем будущем, не менее важно обеспечить и бесперебойное функционирование Европейского союза”, — заявил Ратас.

Лидеры 27 стран ЕС планируют сегодня совместное обсуждение с главой Европейского парламента Антонио Таяни, а также встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.