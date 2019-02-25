Премьер-министр Ратас участвует в первом саммите Европейского союза и Лиги Арабских Государств

По словам премьер-министра Юри Ратаса, более тесное сотрудничество Европы и Арабских государств пойдет на пользу обоим регионам. ”Наш первый саммит даст возможность обсудить вопросы, решение которых важно для всех сторон”, — отметил Ратас. ”Мы видим в странах Лиги Арабских Государств большой потенциал для сотрудничества в сфере электронного государственного управления и цифровой экономики. Делясь своим опытом в области ИТ, Эстония может многое сделать в это м направлении”, — сказал премьер-министр.

Главы государств и правительств в ходе саммита обсудят общемировые проблемы, а также укрепление сотрудничества арабского мира и Европы в сфере экономики, борьбы с изменениями климата, безопасности и миграции. Кроме того, речь пойдет о последнем развитии событий в регионе. Премьер-министр Юри Ратас на саммите сосредоточится на выступлении на тему электронного государственного управления и сотрудничестве в цифровой сфере.

В рамках саммита в программе у Ратаса также ряд двусторонних встреч с главами государств Арабской Лиги.

Лига Арабских Государств — это созданное в 1945 году объединение арабских стран, основанное Египтом, Ираком, Йеменом, Ливаном, Саудовской Аравией и Сирией, в которое на сегодняшний день входит 22 государства. Сотрудничество и контакты ЕС и Лиги Арабских Государств стало более тесным в течение последних десяти лет.

ЕС является первым по важности торговым партнером для Лиги Арабских Государств, а также крупнейшим инвестором. Целью саммита является укрепление сотрудничества в том числе в области социально-экономического развития, информационных технологий, торговли и инвестиций, энергетики и в вопросах климата.