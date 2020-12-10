Премьер-министр Ратас разъяснил порядок спортивных занятий, а также работы тренажерных залов и бассейнов

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Юри Ратас, слова которого приводят радионовости ERR.

Ратас пояснил, что в утвержденные 10 декабря новые ограничительные меры было внесено изменение, согласно которому в 14 уездах по-прежнему будет разрешено заниматься спортом и проводить занятия по интересам на открытом воздухе в группах до десяти человек с руководителем.

В то же время, как добавил премьер-министр, из-за слишком высоких показателей заболеваемости в Ида-Вирумаа такие послабления невозможны.

По словам Юри Ратаса, в 14 уездах по-прежнему будут разрешены индивидуальные занятия спортом в помещении. Это означает, что тренажерные залы и бассейны могут оставаться открытыми.

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