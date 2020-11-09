Премьер-министр Ратас передал президенту прошение об отставке Марта Хельме

Ратас одобрил решение Хельме уйти в отставку. ”Соединенные Штаты Америки являются нашим главным союзником и стратегическим партнером, и задача каждого члена правительства — работать над поддержанием и укреплением союзнических отношений Эстонии и США. Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей”, — сказал он.

Министра освобождает от должности по предложению премьер-министра президент Кальюлайд. После того, как определится новый кандидат в министры внутренних дел, президент назначит его в должность по предложению премьер-министра.