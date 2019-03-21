Премьер-министр Ратас обсудит на Совете ЕС Брексит и развитие внутреннего рынка ЕС

Премьер-министр Юри Ратас выразил надежду, что обсуждение Брексита внесет ясность относительно дальнейших шагов. ”Эстония всегда выражала свое положительное отношение к продлению сроков статьи 50. Тем не менее, я жду от сегодняшнего заседания серьезного обсуждения конкретных чисел и дальнейших шагов, которых ждут от Лондона. Неопределенность не должна затягиваться. Нашему бизнесу и гражданам нужна ясность: что будет дальше. Также важно обеспечить бесперебойное функционирование ЕС и его институтов”, — сказал Юри Ратас.

”Я неоднократно повторял, что решение Великобритании выйти из ЕС достойно сожаления, но в этой ситуации мы должны думать и о будущем. Перед ЕС стоит множество заслуживающих внимания вопросов — от экономического развития до безопасности. Например, сегодня и завтра мы будем обсуждать отношения с Китаем, вопросы климата, а также развитие внутреннего рынка, что важно с точки зрения благосостояния и конкурентоспособности Европы”, — отметил премьер-министр Ратас.

Первый день Совета ЕС начнется с обсуждения 27 странами состояния переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Лидеры государств и правительств обсудят последние новости и просьбу Великобритании отсрочить выход из Европейского союза.