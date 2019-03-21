21.03.2019, 12:40

Премьер-министр Ратас обсудит на Совете ЕС Брексит и развитие внутреннего рынка ЕС

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rus.delfi.ee
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Pressikonverents Stenbocki majas
Pressikonverents Stenbocki majasFoto: Kristjan Järv

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра участвует в проходящей в Брюсселе встрече глав государств и правительств Европейского союза, в фокусе которой будет развитие внутреннего рынка, конкурентоспособность ЕС в мировом масштабе и проблемы окружающей среды, а также подготовка саммита ЕС и Китая. Также в формате 27 государств будет обсуждаться выход Великобритании из ЕС, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Премьер-министр Юри Ратас выразил надежду, что обсуждение Брексита внесет ясность относительно дальнейших шагов. ”Эстония всегда выражала свое положительное отношение к продлению сроков статьи 50. Тем не менее, я жду от сегодняшнего заседания серьезного обсуждения конкретных чисел и дальнейших шагов, которых ждут от Лондона. Неопределенность не должна затягиваться. Нашему бизнесу и гражданам нужна ясность: что будет дальше. Также важно обеспечить бесперебойное функционирование ЕС и его институтов”, — сказал Юри Ратас.

”Я неоднократно повторял, что решение Великобритании выйти из ЕС достойно сожаления, но в этой ситуации мы должны думать и о будущем. Перед ЕС стоит множество заслуживающих внимания вопросов — от экономического развития до безопасности. Например, сегодня и завтра мы будем обсуждать отношения с Китаем, вопросы климата, а также развитие внутреннего рынка, что важно с точки зрения благосостояния и конкурентоспособности Европы”, — отметил премьер-министр Ратас.

Первый день Совета ЕС начнется с обсуждения 27 странами состояния переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Лидеры государств и правительств обсудят последние новости и просьбу Великобритании отсрочить выход из Европейского союза.

На вечернем обсуждении вопросов внешней политики Совет ЕС займется подготовкой к саммиту ЕС и Китая, который пройдет 9 апреля. Руководители стран ЕС обменяются мнениями об отношениях с Китаем, включая проблемы внешней политики, торговли, промышленной политики, а также вопросы конкуренции и изменений климата.

Завтра, 22 марта, главы государств и правительств вместе с премьер-министрами Исландии, Лихтенштейна и Норвегии отметят 25 годовщину создания Европейской экономической зоны. Договор о создании Европейского экономического пространства подразумевает применение тех правовых актов ЕС, которые касаются четырех свобод — передвижения товаров, услуг, людей и капитала, — в 31 государстве Европейского экономического пространства. Договор подписали в 1992 году в городе Порту в Португалии, он вступил в силу в 1994 году.

Рабочая сессия Совета ЕС во второй день продолжится обсуждением развития внутреннего рынка, конкурентоспособности ЕС в мировом масштабе и изменений климата. Главы государств и правительств Эстонии и еще 16 государств в конце февраля послали главе Европейской комиссии и председателю Совета ЕС письмо, в котором сформулировали предложения и цели в связи с будущим внутреннего рынка.

Совет ЕС планирует также утвердить выводы в связи с 5 годовщиной аннексии Крыма, а также на тему борьбы с распространением ложной информации, в том числе в контексте защиты демократичности выборов в Европейский парламент и внутренних выборов стран ЕС.

Премьер-министр вернется в Эстонию в пятницу вечером.

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