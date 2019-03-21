Премьер-министр Ратас обсудит на Совете ЕС Брексит и развитие внутреннего рынка ЕС

На вечернем обсуждении вопросов внешней политики Совет ЕС займется подготовкой к саммиту ЕС и Китая, который пройдет 9 апреля. Руководители стран ЕС обменяются мнениями об отношениях с Китаем, включая проблемы внешней политики, торговли, промышленной политики, а также вопросы конкуренции и изменений климата.
Завтра, 22 марта, главы государств и правительств вместе с премьер-министрами Исландии, Лихтенштейна и Норвегии отметят 25 годовщину создания Европейской экономической зоны. Договор о создании Европейского экономического пространства подразумевает применение тех правовых актов ЕС, которые касаются четырех свобод — передвижения товаров, услуг, людей и капитала, — в 31 государстве Европейского экономического пространства. Договор подписали в 1992 году в городе Порту в Португалии, он вступил в силу в 1994 году.
Рабочая сессия Совета ЕС во второй день продолжится обсуждением развития внутреннего рынка, конкурентоспособности ЕС в мировом масштабе и изменений климата. Главы государств и правительств Эстонии и еще 16 государств в конце февраля послали главе Европейской комиссии и председателю Совета ЕС письмо, в котором сформулировали предложения и цели в связи с будущим внутреннего рынка.
Совет ЕС планирует также утвердить выводы в связи с 5 годовщиной аннексии Крыма, а также на тему борьбы с распространением ложной информации, в том числе в контексте защиты демократичности выборов в Европейский парламент и внутренних выборов стран ЕС.
Премьер-министр вернется в Эстонию в пятницу вечером.