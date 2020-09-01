01.09.2020, 09:53

Премьер-министр Ратас находится в больнице после операции


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Jüri Ratas selgitas Euroopa Liidu abipaketi tagamaid
Jüri Ratas selgitas Euroopa Liidu abipaketi tagamaidFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министру Юри Ратасу из-за воспаления потребовалась операция, и сейчас он находится в больнице, пишет ERR.

"Ничего страшного нет, просто возникло небольшое воспаление, в которое пришлось хирургически вмешаться", — сказал ERR советник премьер-министра Йоханнес Мерилай.

Мерилай добавил, что сейчас премьер-министр еще находится в больнице.

В понедельник Ратас не участвовал в совещании правительственной комиссии по экономическому развитию. Ратас также отменил запланированное на вторник участие в передаче "Stuudios on peaminister" на Vikerraadio.

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