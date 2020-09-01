Премьер-министр Ратас находится в больнице после операции

"Ничего страшного нет, просто возникло небольшое воспаление, в которое пришлось хирургически вмешаться", — сказал ERR советник премьер-министра Йоханнес Мерилай.

Мерилай добавил, что сейчас премьер-министр еще находится в больнице.

В понедельник Ратас не участвовал в совещании правительственной комиссии по экономическому развитию. Ратас также отменил запланированное на вторник участие в передаче "Stuudios on peaminister" на Vikerraadio.