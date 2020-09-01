01.09.2020, 09:53

Премьер-министр Ратас находится в больнице после операции

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EST 23
Jüri Ratas selgitas Euroopa Liidu abipaketi tagamaid
Jüri Ratas selgitas Euroopa Liidu abipaketi tagamaidFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас находится на лечении в больнице после сделанной вчера в Северо-Эстонской региональной больнице операции.

Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья премьер-министра улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике. ”Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

В соответствии с порядком замещения членов правительства, обязанности премьер-министра вплоть до его возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.

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