Премьер-министр Ратас находится в больнице после операции

Как сообщили врачи Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья премьер-министра улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. Операция была необходима из-за очага воспаления в кишечнике. ”Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессиональную работу”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

В соответствии с порядком замещения членов правительства, обязанности премьер-министра вплоть до его возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.

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