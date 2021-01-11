11.01.2021, 21:45

Премьер-министр: предложение президента непонятно, но это сильный шаг в текущей политике

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Priit Simson

Завтра президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретится с руководителями представленных в парламенте партий. Накануне она сделала предложение о том, как можно выйти из скандальной ситуации, которая сложилась в Рийгикогу в связи с прохождением там законопроекта о проведении референдума по вопросу брака. Премьер-министр и лидер правящей Центристской партии Юри Ратас считает это предложение непонятным.

В качестве компромисса Кальюлайд предложила в соответствии со 105 статьей конституции увязать голосование на референдуме с вотумом доверия Рийгикогу. И в случае отрицательного ответа большинства избирателей на вынесенный на голосование вопрос, были проведены бы внеочередные парламентские выборы.

"Предложение президента ЭР непонятно, — сказал Ратас Delfi. "Чего она данной инициативой добивается? Выставление законопроекта, касающегося меньшинств, брака или какого-то другого вопроса на референдум? Этим предложением президент в любом случае мощно вступает на поле текущей политики", — отметил премьер.

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"Если сказано А, то нужно говорить и B. У каждого заявления президента ЭР имеется заметный вес, поэтому было бы честно высказать людям ясно, какой законопроект она хочет выставить на всенародное голосование".

Напомним, что второе и третье чтение законопроекта о проведении референдума намечено на 13 января.

Вопрос референдума звучит так: ”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”

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