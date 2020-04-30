Премьер-министр одобрил план Хельме реформировать PPA в разгар кризиса

Март Хельме сообщил вчера, что решил создать в составе Департамента полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet — PPA) отдельным подразделением погранохрану, которая будет помимо исполнения пограничных функций также обеспечивать и готовность к кризисным ситуациям.

Глава правительства сказал сегодня, что и в коронакризис надо заниматься теми делами, которые стоят в ежедневной повестке дня. "Была договоренность, что укрепим погранохрану. То, что министр внутренних дел начал в структуре PPA конкретные действия, это правильно", - сказал Ратас.

Министр финансов Мартин Хельме отметил, что кризисная ситуация подтвердила, что изменения назрели и их нужно немедленно проводить в жизнь.

"Если кто-то пытается представить дело в таком свете, что в нынешнее кризисное время безответственно менять эту структуру, то на самом деле все абсолютно наоборот. Сейчас, когда мы уже почти как два месяца ввели контроль на всех границах, ясно видно, что с имеющейся структурой действенные погранохрана и контроль невозможны", - подчернул Хельме.

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