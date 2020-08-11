Премьер-министр начал двухдневный визит на Хийумаа

Во вторник в первой половине дня премьер-министр ознакомится с ходом работ по строительству Хийумааского спортивного центра в Кярдла. Кярдла остался последним уездным центром, в котором нет современного спортивного комплекса. Ранее правительство выделило на строительство центра 2,9 миллиона евро, согласно нынешним планам, первый этап строительных работ завершится в будущем году.

Во второй половине дня премьер-министр Ратас встетится с руководителями местного самоуправления, чтобы проверить, на какой стадии находится создание нового центра оказания государственных услуг — так называемого государственного дома — в Кярдла.

Согласно одобренному в июне на кабинетном заседании правительства проекту государственных домов, государство в ближайшие годы создаст такие центры в 13 уездах, инвестировав в это почти 37 миллионов евро. На создание кярдлаского государственного дома выделено 2,2 миллиона.

Согласно плану, кярдлаский государственный дом должен быть открыт в 2024 году. В нем будут сосредоточены сотрудники различных государственных учреждений и появится общее помещение для обслуживания клиентов, что обеспечит более удобный доступ к публичным услугам.

В среду премьер-министр встретится с руководством Хийумааской больницы, чтобы обсудить проблему коронавируса и другие актуальные вопросы.