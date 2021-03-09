Премьер-министр Латвии: мы могли бы оказать Эстонии помощь в разрешении коронакризиса

В начале заседания глава латвийского правительства обратился к присутствующим с предложением взвесить возможность помощи Эстонии в разрешении связанного с COVID-19 кризиса.

"Я считаю, что мы должны сегодня рассмотреть возможность предложить нашим соседям эстонцам часть мощностей своей системы здравоохранения. Помочь им, если они не справятся.

Потому что у нас сейчас число ковидных коек больше, чем число пациентов. Я думаю, что мы должны бы предложить им такую помощь", - сказал Кариньш.

Более конкретно о возможностях помощи Эстонии со стороны Латвии премьер-министр в своем выступлении говорить не стал.

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