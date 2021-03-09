Премьер-министр Латвии: мы могли бы оказать Эстонии помощь в разрешении коронакризиса

В начале заседания глава латвийского правительства обратился к присутствующим с предложением взвесить возможность помощи Эстонии в разрешении связанного с COVID-19 кризиса.
"Я считаю, что мы должны сегодня рассмотреть возможность предложить нашим соседям эстонцам часть мощностей своей системы здравоохранения. Помочь им, если они не справятся.
Потому что у нас сейчас число ковидных коек больше, чем число пациентов. Я думаю, что мы должны бы предложить им такую помощь", - сказал Кариньш.
Более конкретно о возможностях помощи Эстонии со стороны Латвии премьер-министр в своем выступлении говорить не стал.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Распространение британского штамма Covid-19 растет по всей Латвии
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель зимой?
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Коля Лукашенко рассказал, как на самом деле болел его отец