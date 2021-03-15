Премьер-министр Кая Каллас заразилась COVID-19

Каллас сказала, что у нее небольшая температура, но общее самочувствие хорошее.

"Слежу внимательно за своим здоровьем, буду до выздоровления находиться дома. Продолжу исполнять обязанности главы правительство из дома, потому что в э-Эстонии можно руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях и виртуально", - сказала глава кабинета.

Каллас находилась до четверга прошлой недели как имевшая близкий контакт с инфицированным в самоизоляции. После выхода из самоизоляции результат ее теста был отрицательным. Следующий анализ, который оказался с положительным результатом, пришел в понедельник вечером. Премьер-министр информировала о положительном тесте тех людей, с которыми она соприкасалась за последние дни.

"Призываю всех людей следовать мерам предосторожности, носить в помещениях маски, сокращать контакты с другими людьми, работать по возможности дистанционно, находиться как можно больше дома, потому что вирус широко распространяется по всей Эстонии", - сказала премьер-министр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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