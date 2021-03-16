Премьер-министр Кая Каллас предложила совершить "Прыжок Вигри"

Каллас подчеркнула, что в интересах Эстонии всегда было и будет стремиться находиться там, где формируется политика и принимаются общеевропейские решения. ”Для небольшого государства это самая лучшая гарантия возможности самостоятельно определять свою судьбу и будущее”, — сказала премьер-министр. ”Дела Эстонии — это европейские дела и наоборот. Сильные государства делают сильной Европу, а сильная Европа делает сильными европейские государства”, — добавила она.
Премьер-министр в своем докладе говорила о кризисе здравоохранения, который сейчас находится в центре общеевропейских дискуссий, и действиях, необходимых для выхода из него.
”В качестве урока, который необходимо извлечь из кризиса, я поддерживаю создание возможности провозглашать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения на уровне Европейского союза и быстро переходить к действиям. Также уроки, преподнесенные кризисом, необходимо принять в расчет при пересмотре правил Шенгена, чтобы они стали более ударопрочными, и нам не пришлось вновь столкнуться с ситуацией, сложившейся прошлой весной, когда каждый действовал, исходя только из своих интересов. От закрытия границ пострадали все основные свободы Европейского союза, а желание получить средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких показало, что в действие вступили законы джунглей”, — сказала Каллас.
Каллас отметила, что своего рода маленьким чудом является как то, что у нас в результате мобилизации ресурсов уже есть вакцины от коронавируса, так и то, что действует солидарная система распределения вакцин между странами-членами ЕС, а также выделения вакцин остальному миру.
”Еще год назад здесь говорилось о том, что Эстония — слишком маленький рынок для фармацевтических кампаний и новые лекарства поступают сюда слишком поздно или они слишком дороги, а на едином рынке Европы так быть не должно. Ясно, что без Европейского союза мы не имели бы сегодня вакцины”, — сказала она.
Премьер-министр подчеркнула также финансовую солидарность Европейского союза в кризис и отметила, что прошлый крупный финансовый кризис дал хороший опыт для укрепления еврозоны, что стало крайне необходимой страховкой по время кризиса, вызванного коронавирусом.
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