Премьер-министр Кая Каллас обсудила с литовской коллегой борьбу с COVID-19

Премьер-министры говорили о ситуации с COVID-19 в Эстонии и Литве и о том, как воспрепятствовать распространению заболевания и ускорить вакцинацию. ”Разрешение этого кризиса — это приоритет для нас. Я доволен, что Литва на верном пути в вопросе обуздания коронавируса. Обе наши страны обеспокоены темпами вакцинации, потому что единственный известный способ поделить пандемию — это быстрая и широкомасштабная вакцинация”, — сказала Каллас.

Каллас и Шимоните обсудили также балтийское сотрудничество. ”Мы должны добиться быстрого прогресса в проекте Rail Baltic, который является одним из приоритетов нашего коалиционного договора. Вместе отстаивая наши интересны в этом вопросе на уровне Европейского союза, мы сможем добиться многого”, — сказала Кая Каллас. ”Кроме того, мы говорили о синхронизации электросистем и торговле электроэнергией. Регулирование этой сферы также требует единого подхода трех стран Балтии”.

Литва в этом году является председателем Балтийского совета министров. Каллас подтвердила готовность при первой возможности встретиться с премьер-министрами Балтийских стран.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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