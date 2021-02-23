Премьер-министр Кая Каллас: лучший подарок для Эстонии — если мы вместе остановим распространение вируса

„В каком-то смысле то, что сейчас происходит, — это тоже освободительная война. В этой войне тоже есть и победители, и, к сожалению, проигравшие. На уровне человеческих жизней, семей, предприятий и целых стран”, — сказала премьер-министр. И добавила: ”Окончательное восстановление нормальной жизни в Эстонии зависит, прежде всего, от того, как мы сможем организовать вакцинацию населения”.

Если традиционно премьер-министры выступали с речью в канун Дня независимости в Тарту, то из-за широкого распространения вируса премьер-министр Каллас выступила с видеообращением из Дома Стенбока.

Премьер-министр сосредоточилась в своей речи также на возможности прозрачной и честной политики. ”В душе я всё еще идеалист и верю в возможности честной и вежливой политики. Но ничего не дается легко. Ничего не рождается без споров. Так было всегда: Яннсен и Якобсон, Пятс и Тыниссон…

Даже тридцать лет назад велись споры о вариантах восстановления независимости Эстонии. Я тогда была подростком, но даже я помню дебаты между Народным фронтом и Гражданскими комитетами о том, какой выбрать путь. И тем не менее, мы пошли дальше. В попытках найти реалистичный путь, пролегающий между двумя полюсами — ностальгией по прошлому и утопией будущего. Были построены новые мосты”, — сказала Каллас.

”Лучший подарок для Эстонии — если мы вместе остановим распространение вируса и тем самым защитим свою повседневную свободу! В этот раз юбилей Эстонской Республики мы отметим иначе!

Здоровья вам, дорогие жители Эстонии, берегите себя!

Поздравляем тебя, дорогая наша Эстония!”

Полный текст речи премьер-министра - здесь.