Премьер-министр Кая Каллас до четверга будет находиться на самоизоляции

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас до четверга следующей недели будет находится в самоизоляции, так как имела контакт с инфицированным COVID-19 человеком.
"Только что я узнала, что соприкасалась в начале этой недели с человеком, который получил сегодня положительный результат теста на COVID-19. Таким образом, я как находившаяся в близком контакте буду на самоизоляции до четверга следующей недели", - написала глава правительства в социальных сетях.
Каллас сообщила, что ее вчерашний тест дал отрицательный результат. "Чувствую себя хорошо, симптомов нет. Буду работать из дома и следовать указаниям Департамента здоровья. Прошу вас держать дистанцию, сократите контакты и будьте здоровы!"
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Вакцинацию препаратом AstraZeneca прекращают
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить