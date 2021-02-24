Премьер-министр Каллас: Освободительная война стала всенародной победой

”Это была всенародная победа, победа эстонских мужчин, но также и женщин. Если непосредственно в боевых действиях принимали участие десятки женщин, то еще тысячи и тысячи работали в госпиталях или в тылу, помогая снабжать солдат и заботясь о нуждающихся”, — сказала Каллас в своей речи.

”И в последний год мы вели борьбу, борьбу с вирусом, основную тяжесть которой приняли на себя врачи, медсестры и чиновники сферы здравоохранения, большая часть которых также женщины. И мы благодарны им за это от всего сердца”, — сказала она.

Премьер-министр отметила, что глобальный кризис пандемии стал кризисом безопасности. Она сказала, что Кайтселийт, помогавший в борьбе с кризисом, одновременно продолжал обеспечивать военную безопасность и участвовать вместе с союзниками в международных операциях, а пандемия не повлияла на присутствие в Эстонии союзников по НАТО и их службу. ”Краеугольным камнем безопасности Эстонии является членство в НАТО и трансатлантические связи. Наша безопасность — это неотъемлемая часть европейской безопасности. Все это требует самоотдачи и от нас, потому что в кризис дружеские и союзнические связи, наша готовность к обороне, наша репутация и то, насколько серьезно нас воспринимают на международной арене, стало особенно важным,” — подчеркнула Каллас.

Говоря о выходе из кризиса, Каллас обратила внимание на то, что большая работа по смягчению экономического влияния пандемии, ее влияния на душевное здоровье и качество образования еще только предстоит. ”Несмотря на это, начавшаяся вакцинация придает нам сегодня больше надежды и уверенности, чем когда-либо прежде в течение последнего года. Давайте с этой надеждой достойно отметим сегодняшний праздник”, — призвала премьер-министр.

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