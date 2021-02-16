Премьер-министр Каллас: основные очаги заражения коронавирусом – на работе и дома, а не в ресторанах

"Если мы знаем, что основные очаги заражения коронавирусом - лома и на работе, то нам ничем не поможет введение ограничений, например, в увеселительных заведениях. Должно быть какое-то обоснование. В ресторанах нет очагов заражения", - сказала Кая Каллас.

"Самый лучший вариант - это если бы работодатели предложили своим подчиненным поработать неделю-другую удаленно. Это гораздо сильнее бы повлияло на снижение показателя распространения коронавируса, чем если бы рестораны начали закрываться на час раньше", - добавила премьер-министр.

Во вторник председатель входящей в правящую коалицию Центристской партии Юри Ратас сказал, что, по его оценке, при нынешней ситуации с коронавирусом не нужно, чтобы заведения общественного питания работали до 21:00. По мнению бывшего премьера, нужно сократить время работы баров и ресторанов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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