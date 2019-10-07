Премьер-министр и командующий Силами обороны начали визит в Афганистан

В рамках миссии НАТО в настоящее время несут службу 42 эстонских военных, а также один представитель Департамента полиции и погранохраны. Из них 39 участников миссии базируются в Кабуле, а саперная команда из четырех человек работает на севере Афганистана в городе Мазари-Шариф. Эстонский пехотный взвод служит в составе Сил безопасности Кабула под командованием Великобритании. Всего в настоящее время в составе международных миссий несут службу 110 эстонских военных.

Войска НАТО с 2015 года действуют в Афганистане в рамках вспомогательно-инструкторской миссии. На сегодняшней день в ней задействовано более 17 000 военных из стран — членов и партнеров НАТО. Цель миссии — обучать силы безопасности и различные институты Афганистана и помогать им, способствуя тем самым развитию Афганистана и укреплению безопасности в регионе. В военных столкновениях с Талибаном войска стран — участниц миссии напрямую не задействованы.

Афганистан является одним из государств — получателей помощи в деле развития от Эстонии. С 2009 года Эстония поддержала Афганистан 11,3 миллиона евро.