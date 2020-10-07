Премьер-министр Эстонии призвал жителей не покидать страну во время школьных каникул

"Зарубежные поездки следует перенести на будущее и помочь эстонской экономике — гостиницам, ресторанам, спа, туристическим фермам в сельской местности. Это момент, в который мы должны поддержать эстонскую экономику. Это касается и предприятий общественного питания в Старом городе Таллинна", — сказал Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.
По словам премьер-министра, он поддерживает ношение защитных масок в общественном транспорте и помещениях с большим количеством людей, в которых невозможно сохранять двухметровую дистанцию. Однако ситуация пока не заставляет думать о карантинных мерах и ужесточении ограничений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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