07.10.2020, 21:25

Премьер-министр Эстонии призвал жителей не покидать страну во время школьных каникул

 (1)
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас не считает необходимым снова вводить коронавирусные ограничения, пока люди продолжают соблюдать рекомендации, но посоветовал избегать заграничных поездок во время приближающихся школьных каникул, пишет rus.err.

"Зарубежные поездки следует перенести на будущее и помочь эстонской экономике — гостиницам, ресторанам, спа, туристическим фермам в сельской местности. Это момент, в который мы должны поддержать эстонскую экономику. Это касается и предприятий общественного питания в Старом городе Таллинна", — сказал Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.

По словам премьер-министра, он поддерживает ношение защитных масок в общественном транспорте и помещениях с большим количеством людей, в которых невозможно сохранять двухметровую дистанцию. Однако ситуация пока не заставляет думать о карантинных мерах и ужесточении ограничений.

Читайте также:

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: