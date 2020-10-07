Премьер-министр Эстонии призвал жителей не покидать страну во время школьных каникул

"Зарубежные поездки следует перенести на будущее и помочь эстонской экономике — гостиницам, ресторанам, спа, туристическим фермам в сельской местности. Это момент, в который мы должны поддержать эстонскую экономику. Это касается и предприятий общественного питания в Старом городе Таллинна", — сказал Ратас в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.

По словам премьер-министра, он поддерживает ношение защитных масок в общественном транспорте и помещениях с большим количеством людей, в которых невозможно сохранять двухметровую дистанцию. Однако ситуация пока не заставляет думать о карантинных мерах и ужесточении ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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