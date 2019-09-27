Премьер-министр Эстонии не исключил нового расследования гибели парома "Эстония"

Накануне 25-й годовщины катастрофы с паромом "Эстония" премьер-министр Юри Ратас сказал, что не стоит спешить с новыми расследованиями этого кораблекрушения. Сначала нужно разобраться, на каких основаниях можно было бы начинать расследование, при этом нужно также учитывать, чтобы не задеть близких погибших.

"Естественно, ряд связанных с гибелью судна обстоятельств вызывают вопросы, на которые уже проведенные расследования тоже пытались дать ответы. В случае дополнительного расследования у нас предварительно должно быть ясное понимание, какую новую информацию мы берем в качестве основания, и чего этим добьемся. Чтобы не причинить близким погибших только новую боль и разочарование", - считает Раттас.

Руководивший в 2005-2009 годах правительственной комиссией по расследованию причин гибели теплохода Маргус Курм сказал в телеэфире программы "Suud puhtaks" (ЭТВ), что поскольку по гибели парома "Эстония" не было удовлетворительного итогового отчета, он рекомендовал правительству провести дополнительное расследование. Однако, на основании сделанных комиссией в 2009 году заключений правительство Андруса Ансипа нового расследования не инициировало. "Жаль, это мучает мою совесть до сих пор", - сказал Курм.