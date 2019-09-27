Премьер-министр Эстонии не исключил нового расследования гибели парома "Эстония"(21)
Многие связанные с крушением парома Эстонии обстоятельства вызывают вопросы, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас, но спешить с новым расследованием не стоит.
Многие связанные с крушением парома Эстонии обстоятельства вызывают вопросы, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас, но спешить с новым расследованием не стоит.
Накануне 25-й годовщины катастрофы с паромом "Эстония" премьер-министр Юри Ратас сказал, что не стоит спешить с новыми расследованиями этого кораблекрушения. Сначала нужно разобраться, на каких основаниях можно было бы начинать расследование, при этом нужно также учитывать, чтобы не задеть близких погибших.
"Естественно, ряд связанных с гибелью судна обстоятельств вызывают вопросы, на которые уже проведенные расследования тоже пытались дать ответы. В случае дополнительного расследования у нас предварительно должно быть ясное понимание, какую новую информацию мы берем в качестве основания, и чего этим добьемся. Чтобы не причинить близким погибших только новую боль и разочарование", - считает Раттас.
Руководивший в 2005-2009 годах правительственной комиссией по расследованию причин гибели теплохода Маргус Курм сказал в телеэфире программы "Suud puhtaks" (ЭТВ), что поскольку по гибели парома "Эстония" не было удовлетворительного итогового отчета, он рекомендовал правительству провести дополнительное расследование. Однако, на основании сделанных комиссией в 2009 году заключений правительство Андруса Ансипа нового расследования не инициировало. "Жаль, это мучает мою совесть до сих пор", - сказал Курм.
Сегодня Курм также отметил в газете Eesti Päevaleht, что показания выживших в катастрофе в значительной степени расходятся с официальным окончательным докладом, и до тех пор, пока останки суда не исследованы, все связанные с крушением теплохода сценарии останутся теоретическими мнениями.
"Думаю, что необходимость поднимать останки отсутствует. Основная часть корпуса была видна, ее можно было бы под водой исследовать и заснять", - говорит он.
В сегодняшней передовице Eesti Päevaleht отмечается, что до сих пор, спустя четверть века, системное изучение останков всё еще возможно.
"Учитывая то, насколько много эмоций и вопросов тема гибели "Эстонии" по-прежнему вызывает, это было бы даже необходимо. Водолазная экспедиция не смогла бы ответить на все вопросы, но, по всей видимости, внесла бы ясность в вопрос, который вызывает больше всего сомнений в официальной версии: есть ли в днище судна дыра или нет. Если нет, то это подтвердит нынешнюю официальную версию. Если да, то это будет явным основанием для начала нового расследования".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Белорусы 1 октября смогут бесплатно отправить открытку