Премьер-министр: давайте дорожить Эстонией

100 лет назад эстонские войска одержали решающую победу в Освободительной войне, которая зародила традицию Дня победы. Я горжусь тем, что на протяжении века нам удалось сохранить как независимость, так и гарантирующие ее ценности: решимость и уверенность в себе, ответственность и сотрудничество, искренность и воля к победе.

Одним из подтверждений служит парад, посвященный Дню Победы. Ведь он объединяет профессионалов и добровольцев сил обороны, полиции, погранохраны, служб внутренней безопасности и спасения. Как и из числа соотечественников, так и из числа союзников.

Давайте дорожить Эстонией как нашей вечной ценностью и в сегодняшний День победы, и во все последующие дни!