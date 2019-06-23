23.06.2019, 13:37

Премьер-министр: давайте дорожить Эстонией

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Премьер-министр: давайте дорожить Эстонией
Valitsuse kommunikatsionibüroo

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который выступил с официальной речью на параде по случаю Дня победы, данный праздник объединяет профессионалов и добровольцев сил обороны, полиции, погранохраны, служб внутренней безопасности и спасения.

100 лет назад эстонские войска одержали решающую победу в Освободительной войне, которая зародила традицию Дня победы. Я горжусь тем, что на протяжении века нам удалось сохранить как независимость, так и гарантирующие ее ценности: решимость и уверенность в себе, ответственность и сотрудничество, искренность и воля к победе.

Одним из подтверждений служит парад, посвященный Дню Победы. Ведь он объединяет профессионалов и добровольцев сил обороны, полиции, погранохраны, служб внутренней безопасности и спасения. Как и из числа соотечественников, так и из числа союзников.

Давайте дорожить Эстонией как нашей вечной ценностью и в сегодняшний День победы, и во все последующие дни!

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