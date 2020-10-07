Предварительные данные: за сутки в Эстонии выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 7 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 39 человек, на управляемом дыхании три пациента.

За сутки новых смертей зарегистрировано не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

По состоянию на 7 октября выздоровели 2 813 человек. Их них случай заболевания 2 136 человек (75,9%) завершен, у 677 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Новость будет дополнена, когда Департамент здоровья пришлет точные данные.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!