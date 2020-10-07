07.10.2020, 10:44

Предварительные данные: за сутки в Эстонии выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

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EST 4
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmineFoto: Andres Putting

По данным Департамента здоровья на текущий момент, за последние сутки коронавирус был диагностирован у 25 человек по результатам 1147 тестов. Более точные данные поступят во второй половине дня.

По состоянию на утро 7 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 39 человек, на управляемом дыхании три пациента.

За сутки новых смертей зарегистрировано не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

По состоянию на 7 октября выздоровели 2 813 человек. Их них случай заболевания 2 136 человек (75,9%) завершен, у 677 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Новость будет дополнена, когда Департамент здоровья пришлет точные данные.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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