Предварительные данные: в Эстонии за сутки выявили 26 новых заболевших коронавирусом

Поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.
Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
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