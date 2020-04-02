Предусмотрены дополнительные меры поддержки спортсменов, деятелей культуры и священнослужителей

Поддержка деятелей культуры

В сфере культуры на поддержку деятелей культуры и народных коллективов выделяется 4,8 млн евро.

Для компенсации стоимости объявлений об отмене мероприятий, а также расходов, связанных с приостановкой деятельности культурных организаций выделяется 17,2 млн.

Поддержка спортсменов

В размере 2,6 млн будут компенсированы расходы, связанные с отменой соревнований и приостановкой деятельности спортивных организаций. 0,4 млн евро будет направлено на поддержку профессиональных тренеров 3 и 4 категории детско-юношеского спорта.

Поддержка церквей

2 млн евро предназначено для поддержки деятельности религиозных организаций.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.