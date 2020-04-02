Предусмотрены дополнительные меры поддержки спортсменов, деятелей культуры и священнослужителей

Поддержка деятелей культуры
В сфере культуры на поддержку деятелей культуры и народных коллективов выделяется 4,8 млн евро.
Для компенсации стоимости объявлений об отмене мероприятий, а также расходов, связанных с приостановкой деятельности культурных организаций выделяется 17,2 млн.
Поддержка спортсменов
В размере 2,6 млн будут компенсированы расходы, связанные с отменой соревнований и приостановкой деятельности спортивных организаций. 0,4 млн евро будет направлено на поддержку профессиональных тренеров 3 и 4 категории детско-юношеского спорта.
Поддержка церквей
2 млн евро предназначено для поддержки деятельности религиозных организаций.
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