Предстоящим летом в Таллинне вновь пройдет конгресс свидетелей Иеговы

Девиз нынешнего конгресса — "Любовь не исчезает никогда", в нем примут участие свидетели Иеговы и их гости со всей Эстонии и зарубежных стран, сообщил член правления Эстонской общины свидетелей Иеговы Лембит Рейле.

Встреча в Эстонии является частью ежегодной серии конференций, проводимых на сотнях языков в более чем 230 странах.

В Эстонии насчитывается около 4000 свидетелей Иеговы, в мире — более 8 млн человек, веб-сайт jw.org размещает материалы на 900 языках.