Предстоящие на выходных спортивные события будут отмечены бесплатными концертами

Мероприятие будет сопровождаться и культурными событиями — во все три дня на площади Вабадузе будут проходить выступления известных артистов, передает Раэпресс.

Вечером пятницы, 6 сентября, на площади Вабадузе стартует и финиширует пролог к марафону — молодежный забег на 5 км, в котором ожидается участие более чем четырех тысяч легкоатлетов.

В 11 часов в субботу в парке Хирве пройдут детские забеги, на которые записались уже свыше двух тысяч участников, и еще можно бесплатно зарегистрироваться на сайте www.jooks.ee

В 17 часов в субботу на площади Вабадузе стартует отмечающий 20-летие Осенний забег на 10 километров, финиш которого состоится впервые у Вируских ворот.

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В 18 часов на площади начнется концерт, который прервется для награждения победителей забега.

В 9 часов утра воскресенья, 8 сентября, стартует классический марафон на дистанцию 42 километра 195 метров, а в 10:15 отправятся на дистанцию участники полумарафона. И старт, и финиш этих соревнований тоже впервые будет проходить у Вируских ворот.

В 12:30 на площади Вабадузе сосоится награждение победителей Таллиннского марафона и чемпионата Эстонии, после чего начнется концерт.

Все концерты — бесплатные.

Более подробная информация на сайте: www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/

Как уже сообщалось, с проведением этих мероприятий связаны изменения в движении транспорта, с которыми можно ознакомиться на сайте www.tallinn.ee.