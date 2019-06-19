Предстоит реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга

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Foto on illustratiivne Foto: Kiur Kaasik

Во вторник, 25 июня, начнется реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга, в ходе которой будут установлены светофоры, создан ряд диной 160 метров для правого поворота на улицу Мууга и ряд длиной в 85 метров — для левого поворота, сообщает Раэпресс.