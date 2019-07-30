Предстоит расширение улицы Леннуяама
В понедельник, 5 августа, начинается реконструкция улицы Леннуяама, вследствие чего она будет закрыта для транспорта от Тартуского шоссе до подъезда к дому № 7.
В понедельник, 5 августа, начинается реконструкция улицы Леннуяама, вследствие чего она будет закрыта для транспорта от Тартуского шоссе до подъезда к дому № 7.
Со стороны гостиницы "Юлемисте" будет создана трехметровой ширины велодорожка, соединяющая дорожки к аэропорту и параллельную Тартускому шоссе.
Для объезда следует использовать маршрут: Тартуское шоссе — ул. Суур-Сыямяэ — ул. Кеэвизе — ул. Сепизе — ул. Валукоя — ул. Сепизе.
Автобусы линий 49 и 65 пойдут в объезд и не будут останавливаться на остановке Станция Юлемисте со стороны железной дороги. Временная остановка будет создана на автобусной остановке Улица Леннуяама.
Длина реконструируемого участка — около 270 метров. На нем появится дополнительный ряд для поворота налево, с улицы Леннуяама на Тартуское шоссе. Со стороны гостиницы "Юлемисте" появится дополнительная остановка общественного транспорта. Реконструкции подвергнутся подземные коммуникации и т.д. .
Договорная стоимость работ — 1 062 тысячи евро. Срок завершения — сентябрь.
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