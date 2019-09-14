Представители Таллинна ознакомились с организацией социальной работы северных соседей

Представителей Таллинна принимала вице-мэр Хельсинки Санна Весиканса, курирующая сферу социального обеспечения и здравоохранения. На встрече обменялись опытом и обсудили предстоящие вызовы в упомянутой сфере.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что обе столицы объединяет множество схожих задач в соцальной сфере. "Одна из важнейших задач, несомненно, обусловлена демографическими изменениями и тенденциями. Так, старение населения вызывает дополнительную потребность в развитии и расширении системы предоставления услуг на дом. Более того, эта система должна быть качественной, поскольку наша цель состоит в том, чтобы человек мог как можно дольше оставаться у себя дома, в привычной для него среде, — заметила Бешкина. — Считаю, что очень важно ознакомиться с практикой социальной сферы и здравоохранения наших ближайших соседей, чей опыт может многому нас научить, что поможет улучшить городскую соципльную систему".

Во время совместного обхода, среди прочего, ознакомились с расположенными в Хельсинки центром услуг Хиетаниеменкату и домом поддержки проживания Мёрссэринаурико/Тулливуори.

Центр Хиетаниеменкату (Hietaniemenkatu Service Centre) оказывает круглосуточные услуги бездомным. Цель — улучшить условия проживания бездомных города Хельсинки. Оказываемые услуги реабилитации направлены на то, чтобы предложить помощь, в которой особенно нуждаются клиенты.

Дом поддержки проживания Мёрссэринаурико/Тулливуори (Mörssärinaukio/ Tullivuori Group Home) — это жилой дом из девяти комнат, построенный специально с учетом потребностей людей с аутизмом. Дом работает пять лет и предлагает помощь и поддержку в восстановительном лечении аутизма. Жители дома — молодые взрослые, в каждой единице строго определенный распорядок.