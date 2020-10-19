Представители коалиционных партий пока не смогли найти выход из правительственного кризиса

Премьер-министр Юри Ратас после заседания сказал, что ситуация в коалиции сложная, и это подтверждают все стороны, и отметил, что если ситуация сложная, то вопросы остались нерешенными, добавив, что все стороны все-таки работают над поиском решений.

Министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что идет спор по вопросам ценностей и тому, кто стал причиной накала страстей: "Как сказал премьер-министр, мы ищем выход. Этот выход не приведет к изменению состава министров от EKRE. У нас диаметрально противоположное видение того, кто сказал что-то неправильно или не сказал".

Хельме также отметил, что хотя ситуация по-прежнему сложная, представители коалиционных партий все же считают, что есть много причин, чтобы действующее правительство продолжило свою работу: "Наше основной упрек, что партнеры по коалиции начали нас агрессивно атаковать по вопросам ценностей, это, конечно, должно прекратиться".

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер отметил, что стороны должны переговорить и найти какое-то решение — по словам Сеэдера, обсуждение продолжится во вторник утром.

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