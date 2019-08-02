Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте
Представители Международного центра оборонных исследований (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus — RKK) и Центра информации о безопасности и обороне побывали (RJTK) на учебе в украинском летнем лагере ”Resilience League” (”Лиги стойкости”). Одним из основателей организации, проводившей летнюю школу, является Евгений Карась — лидер праворадикальной организации ”С14”. Эстонская сторона утверждает, что была не в курсе этих связей.
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