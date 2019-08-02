Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте

По словам исполнительного директора RKK Дмитрия Теперика, для него и Григория Сенькива (RJTK) в прошлом году в украинской летней школе стало неприятным сюрпризом участие в мероприятии Карася.

”Как-то пришел на занятия Карась, пробыл там часа три. Мы спросили у местных, кто это и они объяснили, — говорит Теперик. — Когда мы узнали, что он руководитель ”С14”, то были очень недовольны и сообщили организаторам, что это нежелательно”.

Одной из приглашающих организаций с украинской стороны была Education Assembly (EA), на домашней страничке которой видно, что Карась — один из ее учредителей.

„У меня было впечатление, что это организация, объединяющая заинтересованных в учебе молодых людей, которая проводит в жизнь массу интересных проектов. Перед нами выступали много признанных экспертов”, — пояснил Теперик.

”С14” — известная украинская праворадикальная группа, созданная в 2010 году. В 2012 году ее участники напали на ЛГБТ-марш, в результате чего травмы получили свыше 20 человек, в том числе двое полицейских.