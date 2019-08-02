02.08.2019, 18:20

Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте


Греэте Пальги
Греэте Пальги
EST
Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте
Priit Simson

Представители Международного центра оборонных исследований (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus — RKK) и Центра информации о безопасности и обороне побывали (RJTK) на учебе в украинском летнем лагере ”Resilience League” (”Лиги стойкости”). Одним из основателей организации, проводившей летнюю школу, является Евгений Карась — лидер праворадикальной организации ”С14”. Эстонская сторона утверждает, что была не в курсе этих связей.

По словам исполнительного директора RKK Дмитрия Теперика, для него и Григория Сенькива (RJTK) в прошлом году в украинской летней школе стало неприятным сюрпризом участие в мероприятии Карася.

”Как-то пришел на занятия Карась, пробыл там часа три. Мы спросили у местных, кто это и они объяснили, — говорит Теперик. — Когда мы узнали, что он руководитель ”С14”, то были очень недовольны и сообщили организаторам, что это нежелательно”.

Одной из приглашающих организаций с украинской стороны была Education Assembly (EA), на домашней страничке которой видно, что Карась — один из ее учредителей.

„У меня было впечатление, что это организация, объединяющая заинтересованных в учебе молодых людей, которая проводит в жизнь массу интересных проектов. Перед нами выступали много признанных экспертов”, — пояснил Теперик.

”С14” — известная украинская праворадикальная группа, созданная в 2010 году. В 2012 году ее участники напали на ЛГБТ-марш, в результате чего травмы получили свыше 20 человек, в том числе двое полицейских.

В 2018 году ”С14” отличилась тем, что организовала нападение на цыганские таборы, украинские националисты закидывали камнями детей и женщин, применили против них слезоточивый газ. Позже цыгане рассказали The Guardian о том, как им угрожали расправой.

Двое членов ”С14” обвиняются также в убийстве пророссийского журналиста.

Несмотря на все это, организация получает помощь от украинского государства через Education Assembly.

Теперик говорит, что хотя их пригласили и в этом году участвовать в летней школе, они не будут этого делать по двум причинам. ”Во-первых, мы уже решили, что это будет разовое мероприятие. А во-вторых вскрылись праворадикальная подноготная организаторов. ”Мы категорически осуждаем всяческое насилие”, — сказал Теперик.

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