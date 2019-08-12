Представители Эстонии отказались ехать на конференцию в Москву по приглашению Эллы Памфиловой

"Учитывая ваш богатый электоральный опыт, буду признательна, если вы примете приглашение участвовать в ознакомительной программе и представите доклад по тематике, близкой к проблеме инноваций, которые будут подняты на конференции", — написала Элла Памфилова на имя председателя Республиканской избирательной комиссии Меэлиса Ээрика.

Однако в ответ на это приглашение с эстонской стороны был направлен отказ. Причины, по которым приглашение не было принято, не называются.

Международная научно-практическая конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" пройдет в Москве с 6 по 8 сентября. На нее приглашены руководители и эксперты национальных органов организаторов выборов 33 стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки и ряда международных профильных организаций.