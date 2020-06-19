Представителей Эстонии не пригласили на военный парад в Москве

В пресс-службе МИД и президентской канцелярии в пятницу сообщили ERR, что приглашения на парад от Российской Федерации не поступало.

Масштабный парад в 75-ю годовщину окончания войны первоначально должен был состояться 9 мая, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса. Новую дату проведения парада назначили на 24 июня, поскольку в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве состоялся первый Парад Победы.

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