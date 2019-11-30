Представитель российских соотечественников осудил "русофобию в странах Балтии и на Украине"

"Сегрегация в отношении русскоязычного населения стала основой их политики", — отметил он, напомнив, что коренное русскоязычное население Литвы, Латвии, Эстонии и Украины сталкивается с запретом получения образования на родном языке.

"Ситуация приобретает худшие черты расизма", — сказал Зырянов в интервью ТАСС, пояснив, что "вслед за чисто законодательными нормами, которые направлены на искоренение русского языка, в Литве, Латвии, Эстонии и на Украине неугодных начинают подвергать арестам, уголовному преследованию по надуманным обвинениям". Причем "таких дел уже много, они открываются против русофилов, против русскоязычных людей, которые всего лишь отстаивают свое право на образование и обращение в органы государственной власти на родном языке, то есть борются за права человека".

В этой связи собеседник агентства напомнил, что "незаконные обвинения под надуманными формулировками от властей получили" Альгирдас Палецкис в Литве, Александр Гапоненко, Юрий Алексеев и Владимир Линдерман в Латвии. Представитель МСРС призвал ООН обратить внимание на эту ситуацию, а также в целом на дискриминационную языковую политику стран Балтии и Украины.